В результате три машины были разбиты, два человека оказались в больнице, один из которых несовершеннолетний, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Двое работников автомойки, воспользовавшись оставленными на мойке автомашинами «Тойота Камри» и «Хендай», решили устроить гонки. На Хобдинской трассе они столкнулись между собой и протаранили третью машину «ВАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир «ВАЗа» попал в областную детскую больницу. Угонщик, который был за рулем «Хендай», с травмами был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. – Полиция назначила товароведческую экспертизу. Возбуждено уголовное дело по статье 200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Азамат АКЫЛ