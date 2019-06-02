В 2017 году в области была запущена в действие программа «Бизнес Бастау», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Тогда в ней приняли участие всего 5 районов. Позже, глядя на их опыт, присоединились и остальные. Целью данной программы является повышение активности сельского населения. В числе участников – самозанятые, безработные и начинающие предприниматели, чей бизнес существует не более 3 лет. Курсы "Бизнес Бастау" в Бурлинском районе уже стартовали. На обучение направлено 36 человек. В этом году к курсам иной организационный подход. Но от этого проект не стал менее интересным. Любой желающий из озвученных категорий может подать заявку в центр занятости на участие в программе "Бизнес Бастау" уже сегодня. Анна СУВОРОВА