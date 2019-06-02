В Международный День защиты детей в Атырау прогнозировали сильную жару, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". «1.06.2019  - Атырауская область - сильная жара до 36 градусов» - такое сообщение от «112» каждому жителю Атырау пришло на мобильники накануне Дня защиты детей. Несмотря на предупреждение службы спасения, музыкальный парад с семью тысячами юных участников никто не отменил. Стартовал парад на музейной площади, затем участники проследовали по перекрытому от авто центральному мосту до площади султана Бейбарыса, где детей поздравил с праздником глава региона Нурлан Ногаев, а окончилось всё концертом местных юных артистов. Однако на параде стало плохо порядка 20 несовершеннолетним. Это подтвердил директор  Атырауской областной станции скорой помощи Ерлан Суйеугалиев, который отметил, что у ребят случился тепловой удар – у них пошла кровь из носа. Пострадавшим оказали медицинскую  помощь. Добавим, что парад начался в 9.30 – на тот момент жара уже стояла до +30, а детям сказали приходить к 7 утра. По информации пресс-службы облакимата,  по следам   происшествия  будет проведено служебное разбирательство в отношении организаторов парада. Фото с сайта azh.kz. Лина ОЙЛОВА