К пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП приговорены Талгат Аян  и Макс Бокаев в Атырау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Сегодня завершился судебный процесс над гражданскими активистами по делу о земельных митингах. В частности, по  ч 2  ст. 174 УК РК   за «Возбуждение социальной розни» суд приговорил  Талгата Аяна и Макса Бокаева к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью в течение 3 лет. -  За «Распространение заведомо ложной информации»  по ч. 4 ст. 274  им присудили  5 лет лишения свободы. За «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций» гражданские активисты выплатят штраф в размере 250 МРП по ст. 400  УК РК, - сообщили в пресс-службе  областного суда. Напомним, что судебный процесс по делу о земельных митингах начался 12 октября текущего года.  Имена Бокаева и Аяна стали широко известны в стране после того, как в Атырау 24 апреля состоялся массовый митинг протеста против поправок в земельный кодекс. Митинг собрал, по подсчетам организаторов, несколько тысяч человек. Бокаев и Аян были в числе организаторов митинга. На фоне массовых демонстраций в Казахстане были  приостановлены некоторые нормы Земельного кодекса, вызвавшие резонанс. Также была создана общественная комиссия по обсуждению земельного вопроса. Ерлан ОМАРОВ