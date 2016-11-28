Фото с сайта rus.azattyq.org Сегодня завершился судебный процесс над гражданскими активистами по делу о земельных митингах. В частности, по ч 2 ст. 174 УК РК за «Возбуждение социальной розни» суд приговорил Талгата Аяна и Макса Бокаева к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью в течение 3 лет. - За «Распространение заведомо ложной информации» по ч. 4 ст. 274 им присудили 5 лет лишения свободы. За «Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций» гражданские активисты выплатят штраф в размере 250 МРП по ст. 400 УК РК, - сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, что судебный процесс по делу о земельных митингах начался 12 октября текущего года. Имена Бокаева и Аяна стали широко известны в стране после того, как в Атырау 24 апреля состоялся массовый митинг протеста против поправок в земельный кодекс. Митинг собрал, по подсчетам организаторов, несколько тысяч человек. Бокаев и Аян были в числе организаторов митинга. На фоне массовых демонстраций в Казахстане были приостановлены некоторые нормы Земельного кодекса, вызвавшие резонанс. Также была создана общественная комиссия по обсуждению земельного вопроса.