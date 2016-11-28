Фото с сайта dodasport. Kz Участие в международном турнире приняли 12 команд со всего мира. В Германии соревнования уже стали традиционными, в составе команд-участниц - лучшие спортсмены-паралимпийцы. В финале атыраусцы уступили команде из Германии "BV Leipzig". Игра получилась напряженной, о чем свидетельствует и минимальный перевес, команды сыграли со счетом 32-30. Третье место завоевала команда из Хорватии. Интересно, что атыраусцы уже встречались с немцами в начале турнира и обыграли их. В финале, к сожалению, все вышло наоборот. "BV Leipzig" - одна из сильнейших команд Германии, серебряный призер олимпийских игр в Лондоне. То же самое можно сказать и об атырауской команде, основной костяк которой входит в состав сборной Казахстана по волейболу сидя. Своей серебряной медалью казахстанцы вновь подтвердили заслуженное звание сильнейших. - Наша сборная Атырауской области составляет основной костяк сборной Казахстана. Команду представляли 12 спортсменов и 2 тренера. В этом году мы уже подтвердили звание чемпионов РК. Кроме того, в апреле этого года мы завоевали 3 место на Кубке Мира в Пекине. С 10 по 16 декабря мы примем участие в спортивных сборах сборной команды Казахстана по параволейболу, которые пройдут в Алматы, - рассказал по телефону главный тренер сборной РК по параволейболу Бауржан ТАХАУОВ.Фото с сайта dodasport. Kz Напомним, что перед поездкой в Германию с атыраускими параволейболистами встретился аким области Нурлан НОГАЕВ, которому спортсмены высказали сожаление, что в Казахстане у них практически не осталось соперников. По словам параволейболистов, показать свои навыки игры, ловкость и тактику им возможно только на турнирах международного уровня, а для заграничных поездок сборной Казахстана необходимы немалые средства.