Все 29 подсудимых по делу об июньских терактах в Актобе судом признаны виновными. В уголовном деле поставлена точка. Вердикт судья Нурлан СУЛТАНОВ начал зачитывать ровно в 15-00 по местному времени. Самих подсудимых - это 29 человек - привели в здание суда задолго до начала процесса. Участники процесса начали приходить ещё за час до начала оглашения. Каждого тщательно проверяли и просили вытащить все из карманов. Журналисты наблюдали за происходящим в соседнем зале по телевизору, откуда шла прямая трансляция. В сам зал заседаний пустили лишь телеоператоров и фотокорреспондентов. Приговором суда семеро непосредственных участников теракта получили пожизненные сроки с конфискацией имущества. Отбывать наказание Куанышбаев Ж.Н., Акпанбетов А.Д., Куанышбаев Б.Б., Танатаров А.Н., Рахметов А.С., Садихов А.С., Имангалиев А.Б будут в колонии особого режима. Еще двое их сообщников получили менее суровое наказание. Так, Жубанов А.Ж. осужден к 22 годам колонии строго режима с конфискацией имущества. По данным следствия, подсудимый также принимал участие в нападении на оружейный магазин «Паллада». Вооружившись ножами, похищенными в «Палладе», желая скрыться из места преступления, Жубанов пытался вместе с другими сообщниками угнать автомобиль, который принадлежал охранной фирме «Жедел Кузет», говорится в приговоре. - После неудачной попытки угона Жубанов, отделившись от группы, скрылся в неизвестном направлении, то есть не принимал участия в нападении на оружейный магазин «Пантера», войсковую часть № 6655 и блок-пост «Родниковка-Акжар», - рассказала на брифинге и.о. руководителя информационного отдела Актюбинского областного суда Илиада Досова. Еще один непосредственный участник теракта Абдрахманов А.А. осужден к 20 годам колонии колонии строго режима с конфискацией имущества. По приговору суда, Абдрахманов вместе с другими членами террористической группы участвовал в нападении на оружейный магазин «Паллада», но после, с целью уйти от уголовной ответственности, оставил похищенное в магазине ружье и, выйдя один из магазина, скрылся в неизвестном направлении. - Таким образом, Абдрахманов не принимал участия в нападении на оружейный магазин «Пантера», войсковую часть № 6655 и блок-пост «Родниковка-Акжар», - прокомментировала приговор Илиада Досова. За недонесение о преступлении к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего и строгого режима осуждены Мергалиев К.К., Уразов Е.Б., Муханов М.А., Арыстанов С.А., Гацаев Р.М., Кабиев А.С и Нурмуханов А.А. Еще семь человек по этой же статье получили по 4 года тюрьмы. За аналогичное преступление троих человек приговорили к з годам колонии общего режима. Иманбаеву А.У. дали 2 года лишения свободы. За укрывательство преступления Ердауов М.С. приговорен к 4 годам колонии общего режима. Еще 4 года ограничения свободы по этой же статье получил Утепов У.Ж. У подсудимых есть 15 суток на обжалование приговора. Воспользуются ли они этим правом, неизвестно. Адвокаты и родные отказались от комментариев.