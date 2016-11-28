Как рассказал и. о. главного специалиста группы по воспитательной работе с осужденными Тимур ДОСАЛИЕВ, видеозвонки осужденные могут совершать ежедневно по графику, но на один разговор дается не более 15 минут. - Видеозвонки могут совершать только осужденные. Те, кто находится здесь до решения суда подобные интернет-свидания использовать не имеют права. Стоит отметить, что желающих пока не так много, потому как данное новшество мы ввели совсем недавно по инициативе прокуратуры ЗКО, - пояснил Тимур ДОСАЛИЕВ. - Видеозвонки являются заменой простым телефонным разговорам по таксофону, что на наш взгляд благотворно отразится на перевоспитании заключенных. Кроме того, интернет-звонки помогут осужденным видеться с родными, которые по состоянию здоровья или из-за большого расстояния не могут приехать на свидание. На каждый звонок осужденным необходимо писать заявление и уже по ним будет составляться график. Сами осужденные очень рады, что имеют возможность видеться с родителями и семьями ежедневно. На сегодняшний день в учреждении РУ 170/1 отбывают наказание 19 человек.