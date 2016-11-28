Предположительно, мужчины отравились угарным газом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar trury (1) Сегодня, 28 ноября, примерно в 21:00 в частном доме по улице Тайманова при пожаре были обнаружены два трупа. На ограждении дома висит табличка "Продается". - Дом заброшенный. Тушили пожар, внутри обнаружили два трупа. Предположительно, это мужчины, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. Что послужило причиной смерти людей, должна установить экспертиза. Другие подробности ЧП выясняются. pojar trury (4) pojar trury (3) pojar trury (5) pojar trury (2) Фото Медета МЕДРЕСОВА    