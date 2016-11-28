Сегодня, 28 ноября, примерно в 21:00 в частном доме по улице Тайманова при пожаре были обнаружены два трупа. На ограждении дома висит табличка "Продается". - Дом заброшенный. Тушили пожар, внутри обнаружили два трупа. Предположительно, это мужчины, - рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. Что послужило причиной смерти людей, должна установить экспертиза. Другие подробности ЧП выясняются.