Как выяснилось, дом оказался нежилым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pojar trury (5) Фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО, 28 ноября в 20.00 часов в пожарную службу поступило сообщение о том, что по улице Тайманова горит частный дом. - При тушении пожара сотрудниками ДЧС ЗКО были обнаружены два трупа - женщины и мужчины, которые предположительно умерли от угарного газа. В 22.15 часов возгорание было полностью ликвидировано. Площадь пожара составила 50 кв. м., - пояснили в пресс-службе службы пожаротушения ДЧС ЗКО. На место ЧП выезжало 4 единицы техники и 12 человек личного состава. Напомним, 28 ноября при тушении пожара в частном доме были обнаружены два трупа.