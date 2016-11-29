Как рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ, охранники вокзала с середины 2014 года организовали провоз граждан Узбекистана в РФ. - Схема движения трудовых мигрантов осуществлялась через Уральск, где узбеков встречали охранники ж/д вокзала, снимали им квартиры, затем сажали их в грузовые вагоны, ставили пломбу. На станции Соль-Илецк Оренбургской области их встречали другие люди, которые помогали попасть в Москву. Сами граждане законно не могли пересечь границу РФ, так как ранее были депортированы из России, - пояснил судья Нурлан ГУБАШЕВ. - Всего было доказано, что эта транснациональная группа за полтора года обеспечила беспрепятственное пересечение границы более 30 гражданам Узбекистана. При этом за каждого трудового мигранта они получали 500-600 долларов. Стоит отметить, что опломбированные вагоны никто не проверял. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Ильдара ЗАГИДУЛЛИНА, ранее работавшего начальником стрелковой команды военизированной охраны на железнодорожной станции Уральск, признали виновным по статье 394 ч. 2, 3 "Создание и руководство транснациональной группой и равное участие в ней" и 264 ч.3 "Незаконная миграция" УК РК . Ему было назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Азамата ИСМАГУЛОВА признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 264 ч.3 и 394 ч. 3 и назначили наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Ербулата ЕЛЕКЕНОВА, Жанната ЖУБАНОВА суд признал виновными по статьям 264 ч.3, 392 ч.1, 394 ч.3 УК РК и назначил 12,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима. - Сабиржана ИСКАКОВА суд приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и конфискацией имущества, так как он не является работником охраны вокзала, - отметил судья ГУБАШЕВ. - Кроме того, Махаббата СУЕНГАЛИЕВА, Серика ДОСКАЛИЕВА, Болата ДЖУМАБАЕВА приговорили к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля и назначили им по 720 часов исправительных работ. Они принимали участие в перевозке мигрантов один раз или принимали косвенное участие. Также судья отметил, что к уголовной ответственности в республике Узбекистан будут привлечены трое таксистов, которые перевозили мигрантов в Казахстан, а в РФ - работник станции "Соль-Илецк". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.