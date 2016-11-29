Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, незаконной выдачей земли промышляли специалисты городского отдела земельных отношений. В обход закона они собирались выдать 38 земельных участков общей площадью 3,7 гектаров в черте областного центра. Но данный факт вовремя пресекли соответствующие структуры. - Нарушители прекрасно осознавали, что действуют незаконно. Они направили акты в городскую комиссию, где документы так же прошли согласование. Только после вмешательства прокуроров процедуру приостановили. После этого оказалось, что все документы в отделе земельных отношений загадочным образом утеряны, - рассказал руководитель отдела прокуратуры г.Атырау Еркебулан ЕРМЕКОВ. Прокуроры также установили, что все 38 заявлений были поданы в один день и, вероятнее всего, одним человеком. По факту проверки было направлено представление на имя акима города. После этого решение городской комиссии было признано недействительным, акты аннулированы, а все участки возвращены в государственный фонд.