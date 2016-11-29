Сегодня, 29 ноября, на дисциплинарном совете были представлены отчеты пяти районов ЗКО, где наиболее часто встречаются коррупционные риски. - Часто при рассмотрении какого-либо дела на совете по этике встречается, что человек, который понес дисциплинарное взыскание, не был ознакомлен с материалами проведения служебного расследования, или же он вообще был на больничном, когда велось расследование. Бывают такие случаи, когда при проведении служебной проверки не издаются приказы о ней, а это огромное нарушение. Есть факты, когда привлекают к дисциплинарной ответственности госслужащего без проведения служебного расследования, хотя при этом он пишет объяснительную, в которой утверждает, что не согласен с этими фактами. Хотя по правилам, если госслужащий не согласен, то дело рассматривает комиссия по этике, - отметил председатель совета по этике, руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы Булат ИСКАКОВ. На совете по этике аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ внес предложение о снятии дисциплинарного взыскания с руководителя районного управления культуры и спорта, который использовал деньги частного фонда. - Руководитель районного управления спорта взял деньги частного фонда и потратил их на то, для чего они были предназначены, при этом он представил все чеки и полную отчетность. Однако это превышение его полномочий, потому как он госслужащий и не имел на это право, - пояснил Булат ИСКАКОВ. - Так как данный чиновник после выговора имеет положительные характеристики, совет имеет право снять с него дисциплинарную ответственность. Стоит отметить, что в году совет по этике рассмотрел около 50 дел, 14 госслужащих были освобождены от дисциплинарной ответственности.