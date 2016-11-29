Всего в 2016 году советом по этике было рассмотрено около 50 дел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dissovet Сегодня, 29 ноября, на дисциплинарном совете были представлены отчеты пяти районов ЗКО, где наиболее часто встречаются коррупционные риски. - Часто при рассмотрении какого-либо дела на совете по этике встречается, что человек, который понес дисциплинарное взыскание, не был ознакомлен с материалами проведения служебного расследования, или же он вообще был на больничном, когда велось расследование. Бывают такие случаи, когда при проведении служебной проверки не издаются приказы о ней, а это огромное нарушение. Есть факты, когда привлекают к дисциплинарной ответственности госслужащего без проведения служебного расследования, хотя при этом он пишет объяснительную, в которой утверждает, что не согласен с этими фактами. Хотя по правилам, если госслужащий не согласен, то дело рассматривает комиссия по этике, - отметил председатель совета по этике, руководитель департамента агентства РК по делам госслужбы Булат ИСКАКОВ. На совете по этике аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ внес предложение о снятии дисциплинарного взыскания с руководителя районного управления культуры и спорта, который использовал деньги частного фонда. - Руководитель районного управления спорта взял деньги частного фонда и потратил их на то, для чего они были предназначены, при этом он представил все чеки и полную отчетность. Однако это превышение его полномочий, потому как он госслужащий и не имел на это право, - пояснил Булат ИСКАКОВ. - Так как данный чиновник после выговора имеет положительные характеристики, совет имеет право снять с него дисциплинарную ответственность. Стоит отметить, что в году совет по этике рассмотрел около 50 дел, 14 госслужащих были освобождены от дисциплинарной ответственности. Фото Медета МЕДРЕСОВА