Фото с Facebook Молодой человек находится в Японии уже третью неделю. На протяжении всего времени Асылбек ДЖАКИЕВ успел познакомиться с экономикой, культурой этой страны. Свои наблюдения казахстанец ведет с острова Хоккайдо. По словам иностранного гостя, японцы очень вежливый народ. При приветствии все кланяются. Чем ниже, тем лучше для спины, шутит житель Атырау. - Так что, по возвращению в Казахстан, если буду кланяться, прошу относится с пониманием, - шутит молодой человек. Второе наблюдение, которое сделал казахстанец, это улыбка. В отличии от западной "искусственной" улыбки, японцы улыбаются искренне и от души. - За это время я не видел чтобы японцы ругались, что-то выговаривали. И вообще одной из причиной долголетия является их позитивное мышление, - утверждает Асылбек. Оказалось, что Япония - это страна пожилых людей. Например на острове Хоккайдо, где проживает молодой человек, 30% всего населения из более 5 миллионов - это пожилые люди. Удивительно, но факт - в Японии очень низкий процент безработицы. Так как нация стареет, везде - от таксиста до уборщицы - работают пенсионеры. При этом на вопрос о привлечении иммигрантов, они отвечают, что хотят привлечь тех японцев, кто сидит дома. Поэтому в отличии от Европейских стран, где очень много трудовых мигрантов, приезжих особо нет. Исключение составляет лишь Токио.Поразила казахстанца и средняя заработная плата японцев. К примеру, на острове Хоккайдо она составляет около 3500 долларов. По словам Асылбека ДЖАКИЕВА, как и в других развитых странах, малый и средний бизнес - основа экономики, 70% японцев заняты в МСБ. В Японии вузы и колледжи четко выстроены в цепочку взаимодействия с МСБ и не штампуют невостребованные дипломы, а реально готовят кадры. На предприятиях на высокоточном оборудовании работают молодые специалисты. Всем известный факт - японцы очень чистоплотная нация. Оказывается, везде принято снимать обувь. - Даже в производственных цехах дают тапочки, - рассказывает казахстанский турист. Одним из наблюдений казахстанца стало то, что из-за нехватки земли, все строится высоко вверх и вниз. Например, в Саппоро есть свой огромный торговый город под землей. Так как Япония сильно ограничена в ресурсах, на предприятиях везде энергосберегающие технологии, ничего не выкидывается, все перерабатывается. Также везде стоят роботы и новое оборудование По словам казахстанца, в Японии нет турбулентного состояния. Руководители и работники уверенно работают без мыслей о завтрашнем дне. Сокращения, увольнения, проверки и девальвация японцам не страшны. - На мой вопрос о проверяющих органах один из предпринимателей очень удивился. Оказывается, что к нему приходят госорганы, чтобы узнать о проблемах, как их решить, - делится молодой человек. Также Асылбек ДЖАКИЕВ заметил, что в организациях все уважают друг друга, выслушивают если у кого-то есть проблемы, так как понимают, что от каждого зависит успех компании. - Старшие обучают младших и не боятся конкуренции. Здесь пожилой руководитель мебельной фирмы поощряет ученика, чтобы молодые после обучения открывали свои мебельные мастерские, - рассказывает мужчина. Один из главных выводов, который сделал житель Атырау - японцы - трудоголики, более того, у них четко действуют правила и законы. - Также они много пьют, в выходные дни в городах все ходят веселыми, - шутит казахстанец.