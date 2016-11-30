*Со сроками действия акций и условиями можно ознакомиться на сайтах www.kcell.kz и www.activ.kz

Запуск сети 4G/LTE позволил абонентам Kcell и activ увеличить скорость передачи данных, поэтому объем интернет-трафика за два месяца с момента коммерческого запуска этой сети достиг рекордной отметки. В сентябре объем интернет-трафика по всему Казахстану превысил 11 млн Гб, а в октябре потребление увеличилось до 12 млн гигабайт. Четвёртое поколение мобильной связи значительно повысило скорость мобильного Интернета. Согласно данным компании, в октябре максимальная скорость интернета в сети 4G/LTE «Кселл», запущенной в 13 городах, достигла 75 Мбит/сек. «Мы видим огромную потребность у наших абонентов в скорости и услугах, которые предоставляет сеть 4G/LTE. Более 1,4 миллионов уникальных LTE- пользователей с февраля по настоящее время хотя бы раз выходили в интернет через сеть четвертого поколения нашей компании. За три месяца с коммерческого запуска сети 4G/LTE мы проделали огромную работу. Сейчас наша сеть четвертого поколения доступна в 13 городах с покрытием 26% населения страны, а максимальная скорость составляет 75 Мбит/сек. Также мы хотим, чтобы как можно больше наших абонентов попробовали совершенно новые возможности коммуникаций на скоростях 4G/LTE. Для этого мы предоставили возможность пользоваться безлимитным интернетом в сети 4G на линейке тарифных планов «Престиж»*, а также безлимитный доступ к прослушиванию и скачиванию музыки на «mobimusic» и скачиванию книг на «Bookmate»*, - отметил Арти ОТС, главный исполнительный директор АО «Кселл». Контроль качества услуг передачи данных остается одной из приоритетных задач компании «Кселл». Поэтому замеры качества Интернет связи, а также голосовых услуг проводятся по всему Казахстану несколько раз в год. Как показало последнее тестирование, пиковое значение скорости мобильного Интернета в сети 3G доходило до 28 Мбит/сек. Замеры качества голосовой связи «Кселл», проведенные в пригородах Алматы, Боралдае и Баганашыле, а также в городе-спутнике Талгаре, показали 4,4 балла из максимальных 5 по международному стандарту POLQA (англ. Perceptual Objective Listening Quality Assessment - объективная оценка слышимого качества речи).Лицензия № ДС0000270 от 08.06.1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. На правах рекламы.