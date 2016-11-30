По словам инспектора МПС Куаныша КУАНДИКОВА, неблагополучные семьи стоят на особом контроле, им уделяется особое внимание. В большинстве, в этих семьях родители злоупотребляют спиртными напитками, дети остаются без присмотра. - Основная причина пожара в жилом секторе - это, прежде всего, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых электроприборов, - пояснил главный специалист УЧС Ерлан АЙТКАЛИЕВ. К слову, есть такие семьи, которые вовсе живут без отопления. В таких жилищах особая опасность возгорания возникает от электроприборов.По словам жительницы Уральска Жаныл ТАЖГАЛИЕВОЙ, ее семья живет второй год без отопления. - В прошлом году зимовали с трудностями. Дело в том, что мой гражданский муж - пьющий человек. Он целый год находился в ЛТП. А теперь, когда он вышел, все равно не предпринимает никаких действий, - рассказывает женщина. - Все началось с того, что мы остались обманутыми. При обмене частной собственности выяснилось, что старые хозяева провели газ неофициально. Приехала газовая служба и нам отрезали газ. А теперь на восстановление всей документации необходимы деньги. Женщина работает техничкой и получает 30 тысяч тенге. - Не хватает денег даже на жизнь. У нас есть сын, который учится в пятом классе. Несмотря на все трудности в нашей семье он учится на «отлично». Нам приходится прогревать хоть как-то жилое помещение электроприборами. Но это тоже очень накладно, в месяц оплата за электроэнергию составляет более 30 тысяч тенге, - рассказала Жаныл. У женщины есть старший 19-летний сын, он работает разнорабочим и помогает матери, как может. Но все же этих средств не хватает для решения данной проблемы. Стоит отметить, что с начала этого года в Уральске зарегистрировано 420 случаев возгораний, половина из них приходится на жилой сектор.