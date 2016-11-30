Потерпевшим оказался студент колледжа "Болашак", который приставал к девушке. Расквитаться с обидчиком любимой подсудимый решил во дворе учебного заведения, куда и вызвал соперника на разговор. Выяснение отношений начались со словесной перепалки. Потом молодой человек достал нож из кармана куртки, нанес им один удар в живот сокурснику девушки и скрылся с места преступления, сообщает пресс-служба городского суда. В результате действий подсудимого потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью. При судебном разбирательстве дела подсудимый и его адвокат выразили свое согласие заключить процессуальное соглашение о признании вины. В заключении данного соглашения потерпевший не возражал. - Приговором суда № 2 города Атырау подсудимый признан виновным по ч.1 ст.106 УК Республики Казахстан – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приговорен к 3 годам ограничения свободы, - заключили в пресс-службе.