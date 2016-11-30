Троих подсудимых обвиняли в сводничестве и вовлечении в занятие проституцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor sutener (2) Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА приговорили к 6 годам колонии общего режима с конфискацией имущества, Азамата БАКТЫГЕРЕЕВА суд признал виновным и назначил ему наказание в виде 4,8 лет с конфискацией имущества и отбыванием наказание в колонии общего режима. Азамата ШАЙМАРДАНОВА, работавшего у ЗЕЙНУЛЛИНА водителем, суд приговорил к 4 годам колонии общего режима и конфискации имущества. ШАЙМАРДАНОВА в зале суда взяли под стражу, ранее он находился под подпиской о невыезде. Также судья КИТАРОВА обязала ЗЕЙНУЛЛИНА выплатить двум потерпевшим 1,75 млн тенге. Эту сумму девушки отдали ему за машину, которую подсудимый предлагал им купить, но так и не отдал ее покупательницам. Кроме того, все трое осужденных выплатят в равных долях моральный ущерб семерым потерпевшим по 1 млн тенге. Остальные иски материального характера будет рассматривать гражданский суд. Напомним, в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались уйти от ЗЕЙНУЛЛИНА и БАКТЫГЕРЕЕВА, однако те возвращали девушек и избивали. Позже девушки все-таки решили обратиться в правоохранительные органы. В ходе суда прокурор запросил для подсудимых от трех до шести лет лишения свободы. Аскару ЗЕЙНУЛЛИНУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ были предъявлены обвинения по статьям 308 ч.2 УК РК "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и 309 ч. 1,2 УК РК "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". А Азамата ШАЙМАРДАНОВА обвиняли только в сводничестве. prigovor sutener (1) mFG0o9IvDUk prigovor sutener (3) prigovor sutener (4) Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА  