Заявление поступило в УВД в ноябре. В нем женщина обвиняет своего сожителя в развратных действиях по отношению к дочери-подростку. Домогавшийся законным отцом девочке не является. Как рассказали корреспонденту портала "Мой ГОРОД" в пресс-службе ДВД Атырауской области, заявление действительно было зарегистрировано 16 ноября текущего года. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК "Развращение малолетних". - В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала пресс-секретарь ДВД Гульназира МУХТАРОВА. Подробности дела в интересах следствия не разглашаются.