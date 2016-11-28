Иллюстративное фото из архива "МГ" Решением уральского городского суда №2 многодетной матери Раскалиевой было отказано в иске к акиму города Уральска и ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска». Позже апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции вынесла решение в восстановлении многодетной мамы в списке очередников. Из материалов дела следует, что в декабре 1990 года Раскалиева была поставлена на учет в очередь на получение жилья по категории «многодетная семья», так как имеет 4 детей. Более 25 лет она состояла в очереди, но в июне 2016 года была исключена из списка очередников, так как ранее в 1995 году она приватизировала в личную собственность двухкомнатную квартиру и на данный момент уже не является многодетной семьей, поскольку её дети выросли. - Судебная коллегия пришла к выводу, что Раскалиева была незаконно исключена из очереди, так как ответчиками ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска» и акимом города Уральска нарушены нормы закона РК «О жилищных отношениях», по которым многодетная семья относится к социально-уязвимым слоям населения и не подлежит снятию с учета до получения жилища, - пояснили в пресс-службе суда ЗКО. Суд также указал, что многодетная семья остается нуждающейся в жилище, поскольку все 4 детей проживают совместно с ней, а квартира, в которой они живут, не соответствует санитарным и техническим требованиям: комнаты являются смежными.