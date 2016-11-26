Во время рейда сотрудники УЧС объяснили одиноким пенсионерам основные правила пожарной безопасности. По словам главного специалиста по ЧС г. Уральск Ольги ПРОТОПОПОВОЙ, с начала этого года на территории города был зарегистрирован 221 пожар. - Основной причиной пожаров в жилом секторе является несторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и бытовых газовых и электроприборов. В пожарах было травмировано 42 человека, трое погибли, - пояснила Ольга ПРОТОПОПОВА. В доме одинокой пенсионерки во время рейда спасатели обнаружили сразу несколько нарушений. - Когда я включаю газовую плиту, она очень сильно шумит. И я не знаю, может с ней что-то не так, - рассказывает пожилая женщина Тамара ШИН. Как рассказал начальник ТОО «РЦКУ» Руслан АЛЖАНОВ, у женщины в доме находится газовая печь в исправном состоянии, единственное нарушение - это электрический провод, которым была обмотана дымоходная труба, что могло привести к возгоранию. - Техническое обслуживание просто необходимо в целях собственной безопасности. На сегодняшний день участились случаи пожара. Проблема в том, что около 30% потребителей оказываются от технического обслуживания, - пояснил Руслан АМАНЖОЛОВ.