Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в частном доме по улице Жарокова загорелась крыша сарая, оттуда пламя перекинулось на кровлю частного дома. - Сообщение о том, что горит крыша поступило в 12:04. На момент пожара в доме находились четверо человек, трое из них дети. Всех их эвакуировали пожарные. Площадь пожара составила 50 кв. м. Причины и ущерб выясняются, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - На место ЧП выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава. Кроме этого, 25 ноября в поселке Дарьинск Зеленовского района ЗКО во двое частного дома сгорело 62 тонны сена. В 18:50 поступил звонок на пульт службы пожаротушения. В 01:44 пожар был полностью ликвидирован. При возгорании никто не пострадал. Стоит отметить, что в жилом частном секторе чаще всего загораются хозпостройки и бани из-за неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации печей.