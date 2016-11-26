По словам водителя маршрутного автобуса №6 Citroen, он направлялся в сторону центра города. - Я ехал с пассажирами в город, а в это время по встречной двигался Hundai, - рассказал водитель маршрутки. - Вдруг иномарку занесло, ее развернуло и выкинуло на встречную полосу. Задней частью машина врезалась в маршрутку. От удара мой Citroen врезался в стоящий на обочине скоростемер. Водитель маршрутки также сообщил, что пассажиров в салоне было немного, пострадала женщина. Она была доставлена в областную больницу на машине скорой помощи. Другие подробности выясняются. Нужно отметить, что с утра в городе установилась плюсовая температура, днем шел снег и дождь. К вечеру температура опустилась ниже нуля, на дорогах образовалась гололедица, что затрудняет движение на дорогах.