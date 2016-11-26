Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе прокуратуры ЗКО, прокуратурой области была проведена проверка по взысканию задолженностей с населения, участвующих в программе "Модернизации ЖКХ". По результатам проверки было установлено, что большие долги не были взысканы. Кроме того, были установлены факты не наложения ареста на имущество должников, а также не выставления запрета на выезд за границу. - Всеми этими вопросами должны заниматься судоисполнители. По представлению прокуратуры области в доход государства взыскано 1 млн тенге и два судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО.