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Социум

Более 1 миллиарда тенге штрафов наложено в Актюбинской области

Департаментом полиции за 10 месяцев этого года наложено штрафов на сумму свыше 1 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом полиции области, прокуратурой области, управлением комитета правовой статистики, департаментом по исполнению судебных актов, региональной коллегии частных судебных исполнителей в период с 18 ноября по 3 декабря текущего года проводится акция «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что их ведомством за 10 мес
Дана Рахметова
Более 1 миллиарда тенге штрафов наложено в Актюбинской области
Департаментом полиции за 10 месяцев этого года наложено штрафов на сумму свыше 1 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом полиции области, прокуратурой области, управлением комитета правовой статистики, департаментом по исполнению судебных актов, региональной коллегии частных судебных исполнителей в период с 18 ноября по 3 декабря текущего года проводится акция «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что их ведомством за 10 месяцев наложено штрафов на сумму 1 млрд 269 млн 494 тысяч 210 тенге, из которых взыскано 780 млн 941 тысяча 099 тенге. - В Актобе созданы мобильные группы в составе участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульной полиции и судебных исполнителей, которыми осуществляется посещение должников по месту жительства и принимаются меры по взысканию штрафов, в том числе с применением АПК «Автоураган», по выявлению должников, не оплачивающих штрафы за нарушение ПДД, с принятием мер по задержанию и водворению автотранспорта на специальную стоянку, - рассказали в пресс-службе департамента полиции. Аналогичная работа проводится и районными подразделениями. УАП ДП организована работа по приему оплаченных квитанции а также проверке наличия штрафов в зданиях «Народной Канцелярии» по ул. Санкибай Батыра, 349, угол ул.Г.Жубановой, ЦОНа по ул. Тургенева, 109, также в районных отделах полиции по месту проживания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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