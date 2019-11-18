Более 1 миллиарда тенге штрафов наложено в Актюбинской области

Департаментом полиции за 10 месяцев этого года наложено штрафов на сумму свыше 1 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом полиции области, прокуратурой области, управлением комитета правовой статистики, департаментом по исполнению судебных актов, региональной коллегии частных судебных исполнителей в период с 18 ноября по 3 декабря текущего года проводится акция «Борышкер» по взысканию задолженностей по наложенным административным штрафам. В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что их ведомством за 10 мес