В результате ожидается, что свыше 1000 человек будут обеспечены постоянной работой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау 3,5 миллиона мальков севрюги выпустили в Урал (ВИДЕО) Иллюстративное фото из архива "МГ" «ТОО «СевКаспий ФИШ» планирует за счет привлечения инвестиций в размере 2 млрд тенге увеличить запасы рыб, вырастить искусственно и выпустить в реку Кигач более 10 млн мальков. Также будет развиваться прудовое хозяйство, сообщает Атырауская областная служба коммуникации.​ ​ ​ ​ ​ - Помимо этого, в целях развития рыбного хозяйства, животноводства, растениеводства, птицеводства планируется углубление дна реки Кигач​ 243,55​ прилегающих водных объектов​ (каналов ) и реконструкция 75 километровой оросительной системы канала Кобяково - Забурунье, - отметил аким Курмангазинского района Кайрат Нуртаев. ​ ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.