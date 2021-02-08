Алматы - 170 700; Нур-Султан - 94 700; Карагандинская область - 77 500; Мангистауская область - 64 300; Атырауская область - 58 300; Восточно-Казахстанская область - 49 400; Актюбинская область - 42 400; Павлодарская область - 38 600; Шымкент - 29 800; Костанайская область - 26 400; Западно-Казахстанская область - 25 400; Алматинская область - 20 900; Кызылординская область - 17 400; Акмолинская область - 17 040; Жамбылская область - 15 900; Северо-Казахстанская область - 11 800; Туркестанская область - 1 200.

Алматы - 656,2 миллиарда тенге; Мангистауская область - 382,1 миллиарда тенге; Нур-Султан - 326,97 миллиарда тенге; Атырауская область - 252,3 миллиарда тенге; Карагандинская область - 182,9 миллиарда тенге; Западно-Казахстанская область - 102,4 миллиарда тенге; Актюбинская область - 101,2 миллиарда тенге; Восточно-Казахстанская область - 97,5 миллиарда тенге; Павлодарская область - 74,01 миллиарда тенге; Шымкент - 61,5 миллиарда тенге; Костанайская область - 47,5 миллиарда тенге; Кызылординская область - 41,3 миллиарда тенге; Алматинская область - 38,4 миллиарда тенге; Акмолинская область - 29,3 миллиарда тенге; Жамбылская область - 28,6 миллиарда тенге; Северо-Казахстанская область - 20,1 миллиарда тенге; Туркестанская область - 2,5 миллиарда тенге.

Алматы - 15 900; Мангистауская область - 13 700; Нур-Султан - 7 400; Атырауская область - 7 000; Западно-Казахстанская область - 2 800; Карагандинская область - 1 600; Актюбинская область - 1 500; Восточно-Казахстанская область - 842; Шымкент - 690; Павлодарская область - 606; Кызылординская область - 528; Алматинская область - 450; Костанайская область - 420; Жамбылская область - 309; Акмолинская область - 267; Северо-Казахстанская область - 134; Туркестанская область - 20.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Меньше всего таких вкладчиков живет в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В целом рейтинг вкладчиков выглядит следующим образом:Общая сумма для выплат составляет порядка 2,4 триллиона тенге. Лидерами таблицы являются Алматы, Мангистауская область и Нур-Султан. Более детально суммы расположились следующим образом:В ЕНПФ также ведут внутреннюю статистику по вкладчикам, которые имеют пенсионные накопления от 10 миллионов тенге и свыше. Таких казахстанцев в стране порядка 54 тысяч человек. Они имеют возможность изъять для целевых нужд свыше 10 миллионов тенге. Больше всего таких вкладчиков в Алматы, Мангистауской области и Нур-Султане.Стоит отметить, в Казахстане появились еще два банка-оператора, с помощью которых можно оформить соглашение на досрочное снятие пенсионных накоплений. ЕНПФ заключил соглашения с Altyn Bank и Банком ЦентрКредит. Ранее операторами по досрочному снятию пенсионных были только "Отбасы банк" и Halyk Bank. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.