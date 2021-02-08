Более 10 миллионов тенге пенсионных накоплений могут снять 2800 западноказахстанцев
Согласно данным ЕНПФ, больше всего граждан, которые могут воспользоваться правом на выплаты, проживает в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Меньше всего таких вкладчиков живет в Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях. В целом рейтинг вкладчиков выглядит следующим образом:
Алматы - 170 700;
Нур-Султан - 94 700;
Карагандинская область - 77 500;
Мангистауская область - 64 300;
Атырауская область - 58 300;
Восточно-Казахстанская область - 49 400;
Актюбинская область - 42 400;
Павлодарская область - 38 600;
Шымкент - 29 800;
Костанайская область - 26 400;
Западно-Казахстанская область - 25 400;
Алматинская область - 20 900;
Кызылординская область - 17 400;
Акмолинская область - 17 040;
Жамбылская область - 15 900;
Северо-Казахстанская область - 11 800;
Туркестанская область - 1 200.
Общая сумма для выплат составляет порядка 2,4 триллиона тенге. Лидерами таблицы являются Алматы, Мангистауская область и Нур-Султан. Более детально суммы расположились следующим образом:
Алматы - 656,2 миллиарда тенге;
Мангистауская область - 382,1 миллиарда тенге;
Нур-Султан - 326,97 миллиарда тенге;
Атырауская область - 252,3 миллиарда тенге;
Карагандинская область - 182,9 миллиарда тенге;
Западно-Казахстанская область - 102,4 миллиарда тенге;
Актюбинская область - 101,2 миллиарда тенге;
Восточно-Казахстанская область - 97,5 миллиарда тенге;
Павлодарская область - 74,01 миллиарда тенге;
Шымкент - 61,5 миллиарда тенге;
Костанайская область - 47,5 миллиарда тенге;
Кызылординская область - 41,3 миллиарда тенге;
Алматинская область - 38,4 миллиарда тенге;
Акмолинская область - 29,3 миллиарда тенге;
Жамбылская область - 28,6 миллиарда тенге;
Северо-Казахстанская область - 20,1 миллиарда тенге;
Туркестанская область - 2,5 миллиарда тенге.
В ЕНПФ также ведут внутреннюю статистику по вкладчикам, которые имеют пенсионные накопления от 10 миллионов тенге и свыше. Таких казахстанцев в стране порядка 54 тысяч человек. Они имеют возможность изъять для целевых нужд свыше 10 миллионов тенге. Больше всего таких вкладчиков в Алматы, Мангистауской области и Нур-Султане.
Алматы - 15 900;
Мангистауская область - 13 700;
Нур-Султан - 7 400;
Атырауская область - 7 000;
Западно-Казахстанская область - 2 800;
Карагандинская область - 1 600;
Актюбинская область - 1 500;
Восточно-Казахстанская область - 842;
Шымкент - 690;
Павлодарская область - 606;
Кызылординская область - 528;
Алматинская область - 450;
Костанайская область - 420;
Жамбылская область - 309;
Акмолинская область - 267;
Северо-Казахстанская область - 134;
Туркестанская область - 20.
Стоит отметить, в Казахстане появились еще два банка-оператора, с помощью которых можно оформить соглашение на досрочное снятие пенсионных накоплений. ЕНПФ заключил соглашения с Altyn Bank и Банком ЦентрКредит. Ранее операторами по досрочному снятию пенсионных были только "Отбасы банк" и Halyk Bank.
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