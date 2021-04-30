Более 10 тысяч детей в Уральске стоят в очереди в детские сады

Как сейчас устраивают детей в сад, какие документы необходимы для этого и хватает ли мест в госсадах, ответили в отделе образования Уральска. Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова рассказала, что для всех уральцев есть единая автоматизированная система для постановки ребенка в очередь в детсад - Indigo. Поставить ребенка в очередь можно в любое время после рождения. - В основном места в сады освобождаются в мае, когда происходит перевод из одной группы в другую. Как только появляются свободные места, первые три дня очередь открывается