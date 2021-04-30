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Социум

Более 10 тысяч детей в Уральске стоят в очереди в детские сады

Как сейчас устраивают детей в сад, какие документы необходимы для этого и хватает ли мест в госсадах, ответили в отделе образования Уральска. Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова рассказала, что для всех уральцев есть единая автоматизированная система для постановки ребенка в очередь в детсад - Indigo. Поставить ребенка в очередь можно в любое время после рождения. - В основном места в сады освобождаются в мае, когда происходит перевод из одной группы в другую. Как только появляются свободные места, первые три дня очередь открывается
Кристина Кобина
Более 10 тысяч детей в Уральске стоят в очереди в детские сады
Как сейчас устраивают детей в сад, какие документы необходимы для этого и хватает ли мест в госсадах, ответили в отделе образования Уральска.
(без названия)
(без названия)
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель отдела образования Уральска Акжаркын Темирханова рассказала, что для всех уральцев есть единая автоматизированная система для постановки ребенка в очередь в детсад - Indigo. Поставить ребенка в очередь можно в любое время после рождения. - В основном места в сады освобождаются в мае, когда происходит перевод из одной группы в другую. Как только появляются свободные места, первые три дня очередь открывается для льготников, затем в сад могут занимать места остальные уральцы. Стоит отметить, что место в очереди никак не влияет на то, чтобы попасть в дошкольные организации, главное быть в ней, - отметила Акжаркын Темирханова. С ее слов, сейчас в очереди стоят более 10 тысяч детей в Уральске. В каждом саду есть ясельные группы, где принимают детей с двух лет. - Сейчас проблема нехватки мест в государственных садах решается с помощью частных. Кроме того, государство поддерживает их (частные сады -прим. автора) и платит за одного ребенка по 37 527 тенге в месяц, если частный детсад берет госзаказ. Кстати, сейчас при оформлении в частный сад родителям приходит смс-сообщение, что за его ребенка поступают средства из бюджета, - отметила главный педагог Уральска. - В этом году размещен государственный образовательный заказ 50 государственным и 68 частным дошкольным организациям. Всего на 15 071 ребенка, в том числе 5 156 детей из частных садов. В настоящее время, чтобы попасть в тот или иной сад - никуда ходить не нужно. Акжаркын Темирханова говорит, что для пользования системой Indigo нужен только смартфон - этого будет достаточно. Чтобы поставить ребенка в очередь, у одного из родителей должна быть ЭЦП. С ее помощью нужно  зарегистрироваться в системе Indigo, и как только освободится место в нужном вам саду, необходимо выбрать его, таким образом вы получите автоматическое направление в сад. - Затем дело остается за малым, проходите медкомиссию для сада в своей поликлинике, делаете фотографии на документы и прикладываете копию свидетельства о рождении ребенка, - сказала Акжаркын Темирханова. Также главный педагог города рассказала, как обстоят дела в детских садах сейчас - во время карантина - когда в группах находится по 15 детей. - В группах всего по 25 детей, но во время карантина - всего 15. Некоторые родители сами предпочитают оставлять детей дома, такие решения принимаются председателями попечительского совета, но скажу, что недопониманий со стороны родителей не было, - отметила Акжаркын Темирханова. - В садах соблюдаются все санитарные нормы, на входе проводят термометрию и санобработку. Также если выявляется очаг коронавирусной инфекции в группе, то ее закрывают на карантин. Со слов руководителя отдела образования, в этом году планируется сделать капитальный ремонт в двух садах: это №13 и №28, в настоящее время готовится проектно-сметная документация. Также были отправлены бюджетные заявки на ПСД для садов №5, 9, 18, 21. - В прошлом году в семи садах были сделаны игровые площадки, в пяти - заменили кровли, в четырех - ограждения, в трех сделали песочницы, - заключила Акжаркын Темирханова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
очередь сады

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