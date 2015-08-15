Более 100 человек эвакуировали из-за горящего леса в Уральске

Фото из архива "МГ" Вечером, 14 августа, загорелся Учужный затон в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за пожара весь город охватил плотный дым. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО на 9.50 сегодняшнего дня, горит сухая трава в Учужном затоне. Из места возгорания пожарными было спасено 4 человека, 104 человека были эвакуировано, кроме того, силовикам удалось спасти 20 частных автомобилей, принадлежащих дачникам садоводческого общества «Тополек». Жертв и пострадавших нет. - Площадь возгорания составила 33-35 гектаров, - сообщили в пресс-службе УЧС. – На месте пожара до сих пор