Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Более 100 человек эвакуировали из-за горящего леса в Уральске

Фото из архива "МГ" Вечером, 14 августа, загорелся Учужный затон в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за пожара весь город охватил плотный дым. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО на 9.50 сегодняшнего дня, горит сухая трава в Учужном затоне. Из места возгорания пожарными было спасено 4 человека, 104 человека были эвакуировано, кроме того, силовикам удалось спасти 20 частных автомобилей, принадлежащих дачникам садоводческого общества «Тополек». Жертв и пострадавших нет. - Площадь возгорания составила 33-35 гектаров, - сообщили в пресс-службе УЧС. – На месте пожара до сих пор
Анэль Кайнеденова
Более 100 человек эвакуировали из-за горящего леса в Уральске
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива "МГ" Вечером, 14 августа, загорелся Учужный затон в Уральске, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из-за пожара весь город охватил плотный дым. По сообщению пресс-службы ДЧС ЗКО на 9.50 сегодняшнего дня, горит сухая трава в Учужном затоне. Из места возгорания пожарными было спасено 4 человека, 104 человека были эвакуировано, кроме того, силовикам удалось спасти 20 частных автомобилей, принадлежащих дачникам садоводческого общества «Тополек». Жертв и пострадавших нет. - Площадь возгорания составила 33-35 гектаров, - сообщили в пресс-службе УЧС. – На месте пожара до сих пор работают 197 человек личного состава ДЧС, 29 единиц техники, а также 10 сотрудников ДВД ЗКО и 3 единицы техники. Как стало известно, пожарные продолжают работать и в районе Второго дачного поселка и Затона им. Чапаева. Там возгорание началось еще днем 14 августа.
Эвакуация

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article