С 18 по 21 сентября в городе Уральск проходит чемпионат Западно-Казахстанской области по тестам первого президента Республики Казахстан. Как рассказали организаторы, чемпионат проходит по 11 возрастным категориям и в нем принимают участие 110 спортсменов с разных районов области. – Чемпионат по президентскому тестированию проходит пятый год подряд и включает в себя несколько видов спорта: стрельба, плавание, прыжки в длину, бег, спринт. Чемпионат проводится в целях пропаганды массового спорта и здорового образа жизни, повышения мотивации людей к укреплению здоровья и активной спортивной деятельности. Участвуют 11 команд из разных районов ЗКО, города Уральск и команда ЗКГУ имени М.Утемисова. Самому молодому спортсмену всего девять лет, а самому возрастному - 74 года. Мероприятие проходит на должном уровне и победители получат возможность участвовать в чемпионате страны, который будет проходить с 6 по 13 октября в городе Алматы, - рассказал главный тренер ЗКО по президентскому многоборью Нурбек Имангалиев. Стоит отметить, что основная часть соревнований будет проходить на стадионе имени П.Атояна. По словам тренера из Шынгырлауского района, каждый год его воспитанники получают призовые места. – Из нашего района будут участвовать 14 спортсменов разных возрастов, восемь из которых - дети. Самому молодому участнику девять лет, самому возрастному участнику 50 лет. В этом году мы постараемся получить призовые места, - рассказал тренер по президентскому многоборью Колганат Шопенов. Победители чемпионата будут награждены грамотами, кубками и памятными подарками.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.