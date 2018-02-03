Более 100 водителей автобусов оштрафованы за превышение скорости

С 22 января в ЗКО проходит ОПМ "Автобус", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками полиции проведены встречи с коллективами автопарка. - Всего с начала проведения ОПМ пресечено 869 административных правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта. 276 водителей нарушили правила маневрирования, 267 - пользовались телефонами во время движения, 109 водителей превысили скорость, также выявлено 9 фактов нелегальной перевозки пассажиров, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, выявлено 93 фак