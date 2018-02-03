Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более 100 водителей автобусов оштрафованы за превышение скорости

С 22 января в ЗКО проходит ОПМ "Автобус", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками полиции проведены встречи с коллективами автопарка. - Всего с начала проведения ОПМ пресечено 869 административных правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта. 276 водителей нарушили правила маневрирования, 267 - пользовались телефонами во время движения, 109 водителей превысили скорость, также выявлено 9 фактов нелегальной перевозки пассажиров, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, выявлено 93 фак
gorod
Более 100 водителей автобусов оштрафованы за превышение скорости
С 22 января в ЗКО проходит ОПМ "Автобус",  сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, сотрудниками полиции проведены встречи с коллективами автопарка. - Всего с начала проведения ОПМ пресечено 869 административных правонарушений, допущенных водителями общественного транспорта. 276 водителей нарушили правила маневрирования, 267 -  пользовались телефонами во время движения, 109 водителей превысили  скорость, также выявлено 9 фактов нелегальной перевозки пассажиров, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. Кроме того, выявлено 93 факта выхода на линию общественного транспорта без прохождения обязательного техосмотра, привлечены к административной ответственности 8 должностных лиц автобусных парков. Также стало известно, что 1 водитель, лишенный водительского удостоверения, управлял автобусом.  По указанному факту и водитель, и должностное лицо автопарка привлечены к административной ответственности.
автобус

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article