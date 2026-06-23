Более 1,5 тысячи абонентов остались без электричества в центре Уральска

23 июня около 11:00 в центральной части города отключили электроэнергию. Отключения затронули часть проспекта Назарбаева, где соответственно не работают светофоры. Тогда в аварийной службе сообщили, что на электросетях произошла авария и специалисты занимаются устранением.

В акимате Уральска дополнили, что аварийное отключение электроэнергии ПС "Жағалау" ячейка №18 произошло в 13:10.

- Причина отключения - аварийная ситуация на электрических сетях. Восстановление электроснабжения планируется ориентировочно в течение 2,5-3 часов при условии отсутствия дополнительных технических осложнений. Работает ремонтная бригада. Более 1,5 тысячи абонентов остались без электричества в центре Уральска, - отметили в акимате.

Также на отключения электричества жалуются жители домов на улицах Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Тайманова. Между тем, горожане сообщают о плохой мобильной связи и отсуствии интернета.