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Социум

Более 17 тысяч безработных зарегистрировано в ЗКО

Процент безработицы от общего числа населения области составил 4,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления занятости и социальных программ ЗКО Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ, в области реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на которую в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд тенге. - Программа работает в трех направлениях. В рамках первого предусмотрено обучение кадров с техническим образованием. Обучаются выпускники 9-11 классов, не поступившие в учебные з
gorod
Более 17 тысяч безработных зарегистрировано в ЗКО
Процент безработицы от общего числа населения области составил 4,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления занятости и социальных программ ЗКО Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ, в области реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на которую в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд тенге. - Программа работает в трех направлениях. В рамках первого предусмотрено обучение кадров с техническим образованием. Обучаются выпускники 9-11 классов, не поступившие в учебные заведения, ищущие работу и члены малообеспеченных семей. Срок обучения от 10 месяцев до 2,6 лет. Сейчас в 22 колледжах области рабочим специальностям обучаются 796 человек по данным категориям. Также есть краткосрочное профессиональное обучение рабочих по востребованным профессиям. Обучиться могут молодежь до 29 лет, безработные и самозанятые люди. В прошлом году по этому направлению прошли обучение 3237 жителей области, из которых 818 были трудоустроены. При этом учащиеся получают стипендию, деньги на проезд и приезжим возмещают стоимость аренды жилья, - пояснил Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ. По второму направлению люди могут получить консультацию и пройти обучение по открытию своего бизнеса по программе "Бастау Бизнес". За 2017 году обучение прошли 938 жителей районов. - На развитие массового предпринимательства было выдано микрокредитов на сумму 2,3 млрд тенге, в том числе  1,4 млрд тенге в сельской местности. По третьему направлению безработные направляются на оплачиваемые общественные работы, на социальные рабочие места, молодежную практику и трудоустройство на вакантные места. Всего охвачено за год 9789 человек, - сообщил руководитель управления занятости. К слову, в ЗКО насчитывается 17341 безработный.
безработица

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