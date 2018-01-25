Более 17 тысяч безработных зарегистрировано в ЗКО

Процент безработицы от общего числа населения области составил 4,8%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления занятости и социальных программ ЗКО Калияр АЙТМУХАМБЕТОВ, в области реализуется программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на которую в 2017 году из республиканского бюджета было выделено 3,5 млрд тенге. - Программа работает в трех направлениях. В рамках первого предусмотрено обучение кадров с техническим образованием. Обучаются выпускники 9-11 классов, не поступившие в учебные з