Более 18 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Уральске

Из них наибольшее число - государственные служащие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году по программе "Нурлы жер" для очередников сдадут в эксплуатацию 9-этажный 180-квартирный дом в поселке Зачаганск. - Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации в ПДП Северо-Восточной части города, где будут построены 7 многоэтажных домов. На 1 января 2018 года в очереди на получение жилья из госфонда зарегистрированы 18654 человек. Из которых 7162 человека стоят по категории социально-уязвимые слои населения, 9482 - госслужащие, раб