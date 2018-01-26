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Социум

Более 18 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Уральске

Из них наибольшее число - государственные служащие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году по программе "Нурлы жер" для очередников сдадут в эксплуатацию 9-этажный 180-квартирный дом в поселке Зачаганск. - Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации в ПДП Северо-Восточной части города, где будут построены 7 многоэтажных домов. На 1 января 2018 года в очереди на получение жилья из госфонда зарегистрированы 18654 человек. Из которых 7162 человека стоят по категории социально-уязвимые слои населения, 9482 - госслужащие, раб
gorod
Более 18 тысяч человек стоят в очереди на жилье в Уральске
Из них наибольшее число - государственные служащие, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году по программе "Нурлы жер" для очередников сдадут в эксплуатацию 9-этажный 180-квартирный дом в поселке Зачаганск. - Сейчас ведутся работы по разработке проектно-сметной документации в ПДП Северо-Восточной части города, где будут построены 7 многоэтажных домов. На 1 января 2018 года в очереди на получение жилья из госфонда зарегистрированы 18654 человек. Из которых 7162 человека стоят по категории социально-уязвимые слои населения, 9482 - госслужащие, работники бюджетных организаций и военнослужащие, 201 - граждане, у которых единственное жилье признано аварийным и 1809 - это дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, - рассказали в городском акимате. В 2016-2017 годах для очередников был сдан дом в микрорайоне Коктем в поселке Зачаганск. За два года  получили квартиры 36 детей-сирот, 7 семей с детьми инвалидами, 13 пенсионеров, 20 неполных семей, 22 человека, приравненные к инвалидам , 12 инвалидов 1 и 2 группы, 23 многодетных семей, 1 семья военнослужащего погибшего при исполнении и 20 госслужащих.
жилье очередь

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