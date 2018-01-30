Более 2 млрд тенге выделено на строительство жилья для очередников в ЗКО

До конца 2018 года в Уральске будут сданы 6 многоквартирных домов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким области Алтай КУЛЬГИНОВ на отчете перед общественным советом, в 2017 году в ЗКО было введено 390 тысяч квадратных метров жилья. - Были сданы в эксплуатацию 10 многоквартирных домов и 113 из 183 арендных домов в семи районах области. Оставшиеся будут сданы в 2018 году, - сообщил глава региона. - До конца года в Уральске будут построены еще 6 многоквартирных домов. Также и. о. руководителя управления строительства ЗКО Алибек АНТАЗИЕВ