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Социум

Более 20 лет тюрьмы запросил прокурор для граждан Украины, обвиняемых в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО

Смягчающих и отягчающих преступление обстоятельств государственный обвинитель не усмотрел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде прошли прения сторон по делу в отношении граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Прокурор Ринат Сундуков заявил, несмотря на то, что подсудимые признали вину частично, их вина полностью доказана во время следствия. – Я считаю, что добиться правды от подсудимых не предоставилось возможным, так как ими движет инстинкт самосохранения, они пытаются избежать правосудия, облегчить свою уч
Арайлым Усербаева
Более 20 лет тюрьмы запросил прокурор для граждан Украины, обвиняемых в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО
Смягчающих и отягчающих преступление обстоятельств государственный обвинитель не усмотрел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
Самую крупную партию синтетических наркотиков по Казахстану изъяли в ЗКО (видео)
Сегодня, 21 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде прошли прения сторон по делу в отношении граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Прокурор Ринат Сундуков заявил, несмотря на то, что подсудимые признали вину частично, их вина полностью доказана во время следствия. – Я считаю, что добиться правды от подсудимых не предоставилось возможным, так как ими движет инстинкт самосохранения, они пытаются избежать правосудия, облегчить свою участь и уклониться от наказания за совершение особо тяжких преступлений на территории РК. В феврале 2020 года неустановленные следствием лица Данилов и Заварзин (следствию известны фамилии - прим. автора), Дунаевский и Малюк, находясь на Украине, вступили в преступный сговор на создание транснациональной преступной организованной группы. Их цель - совершение особо тяжких преступлений в Казахстане. Они планировали незаконно изготавливать, хранить и сбывать психотропные вещества, а именно мефедрон, в особо крупном размере. Данилов отвечал за разработку преступного плана, финансировал деятельность группы. Заварзин выполнял роль пособника между руководителем и привлеченными им в качестве изготовителей людьми, - зачитал Ринат Сундуков. По словам прокурора, Дунаевский и Малюк прибыли в Уральск, купили дом в поселке Аксуат Теректинского района, машины, гараж в поселке Зачаганск, соорудили лабораторию и принялись изготавливать наркотические вещества. Соседям они сказали, что будут выращивать голландскую клубнику. Деньги им поступали из других государств. – Организаторы снабдили их всеми необходимыми веществами и оборудованием. В результате с помощью смесительных реакторов Дунаевский и Малюк стабильно производили наркотики общим весом более 36 килограммов. Несмотря на то, что подсудимые признают вину лишь частично, их вина подтверждается доказательствами. Они прибыли в Казахстан, чтобы изготавливать и сбывать психотропные вещества. Хотелось бы добавить, что в отношении неустановленных следствием лиц (Данилов и Заварзин - прим. автора) вынесено постановление о выделении материалов уголовного дела в отдельное производство, - заявил Ринат Сундуков. Таким образом, государственный обвинитель попросил суд признать Игоря Дунаевского и Виталия Малюка виновными в совершении преступлений по статьям 297 УК РК “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору”, 264 УК РК "Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них" и 301 УК РК "Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ" и назначить им наказание в виде лишения свободы сроком на 23 года и 22 года соответственно с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. – Прошу конфисковать и обратить в доход государства имущество подсудимых, а именно автомашины марки Ford Tranzit и Toyota Land Cruiser, сотовые телефоны, четыре реактора. Их исправление и перевоспитание возможно лишь в условиях изоляции от общества. Именно такое наказание будет для них справедливым, - заключил Ринат Сундуков. Сам Игорь Дунаевский заявил, что ни в какой транснациональной преступной группе не состоял и заявил о том, что готов сотрудничать со следствием для раскрытия этого преступления. Адвокат Игоря Дунаевского попросил суд оправдать его по статьям 264 УК РК и 301 УК РК, а статью 297 УК РК  “Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору” переквалифицировать на статью 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и назначить ему минимальный срок наказания. – Мой подзащитный свою вину не признает, не отрицая факт изготовления. Игорь Дунаевский ранее не судим и никогда не привлекался к ответственности, работал в дальнем зарубежье, никогда никому не делал и не желал зла. Он был введен в заблуждение и втянут в это дело. С самого начала добровольно давал показания, подробно все рассказывал и показывал, - отметил адвокат. Напомним, полицейские накрыли подпольную нарколабораторию в июле прошлого года. Под лабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе приобретенного наркопроизводителями дома в поселке Теректинского района. Тогда полицейские изъяли 120 тысяч доз синтетических наркотиков, которые были готовы к отправке. Кроме того, на месте было изъято 11,4 кг синтетического наркотика мефедрона и 8,1 кг пировалирона. Это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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