Более 20 лет тюрьмы запросил прокурор для граждан Украины, обвиняемых в изготовлении синтетических наркотиков в ЗКО

Смягчающих и отягчающих преступление обстоятельств государственный обвинитель не усмотрел, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 21 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде прошли прения сторон по делу в отношении граждан Украины Игоря Дунаевского и Виталия Малюка. Прокурор Ринат Сундуков заявил, несмотря на то, что подсудимые признали вину частично, их вина полностью доказана во время следствия. – Я считаю, что добиться правды от подсудимых не предоставилось возможным, так как ими движет инстинкт самосохранения, они пытаются избежать правосудия, облегчить свою уч