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Социум

Более 20 млрд тенге потратят на реконструкцию главного проспекта Уральска

Срок реализации проекта не должен превышать пять лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Эскиз проекта На расширенном заседании художественного совета Уральска анонсировали реконструкцию проспекта Назарбаева. Протяжённость проспекта составляет чуть более пяти с половиной километров, вдоль находятся 264 здания. - Отдел архитектуры города разработал и утвердил дизайн код проспекта. На его основе отдел ЖКХ разрабатывает техническую спецификацию для организации проведения конкурса на определение подрядчика по разработке ПСД на реконструкцию проспекта, - озвучили на совете. В проект входят: прокладка нов
Дана Рахметова
Более 20 млрд тенге потратят на реконструкцию главного проспекта Уральска
Срок реализации проекта не должен превышать пять лет, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Около 25 млрд тенге потратят на реконструкцию главного проспекта Уральска
Около 25 млрд тенге потратят на реконструкцию главного проспекта Уральска
Эскиз проекта На расширенном заседании художественного совета Уральска анонсировали реконструкцию проспекта Назарбаева. Протяжённость проспекта составляет чуть более пяти с половиной километров, вдоль находятся 264 здания.
- Отдел архитектуры города разработал и утвердил дизайн код проспекта. На его основе отдел ЖКХ разрабатывает техническую спецификацию для организации проведения конкурса на определение подрядчика по разработке ПСД на реконструкцию проспекта, - озвучили на совете.
В проект входят:
  • прокладка новых инженерных сетей (канализация, водопровод и электричество),
  • устройство ливневой канализации,
  • реконструкция арычной системы,
  • расширение тротуаров, устройство велодорожки,
  • замена тротуарного покрытия на натуральный гранит,
  • укладка гранитных бордюров (к слову, опыт уже реализован в Алматы, но неудачно. Гранитные плиты буквально режут шины и очень скользкие зимой - прим. автора) и замена дорожного полотна по всему проспекту,
  • устройство выделенной полосы для общественного транспорта от улицы Жубана Молдагалиева до улицы Пугачёва.
Проект будет разделен на два этапа: от улицы Пугачёва до улицы Сарайшык и от Сарайшык до улицы Молдагуловой. Ориентировочная стоимость проектных работ составит около 200 млн тенге, а строительно-монтажных работ - 20 - 25 млрд тенге. Точная стоимость будет известна после оценочных работ. Срок реализации проекта не должен превышать пять лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Уральск реконструкция

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