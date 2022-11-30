Более 20 млрд тенге потратят на реконструкцию главного проспекта Уральска

Срок реализации проекта не должен превышать пять лет, передаёт портал «Мой ГОРОД». Эскиз проекта На расширенном заседании художественного совета Уральска анонсировали реконструкцию проспекта Назарбаева. Протяжённость проспекта составляет чуть более пяти с половиной километров, вдоль находятся 264 здания. - Отдел архитектуры города разработал и утвердил дизайн код проспекта. На его основе отдел ЖКХ разрабатывает техническую спецификацию для организации проведения конкурса на определение подрядчика по разработке ПСД на реконструкцию проспекта, - озвучили на совете. В проект входят: прокладка нов