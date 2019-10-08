Кроме того, сгорел 31 дачный дом и хозпостройки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев сообщил, что возгорание сухой травы, кустарников и лесного массива произошло 7 октября в 13.33. - В Уральске площадь пожара в садоводческом товариществе «Автомобилист» составила 8 га, «Арматурщик» - 4 га. В районе Байтерек в садоводческом товариществе «Яик» общая площадь пожара составила 40 га, сгорел 31 дачный дом и хозяйственные постройки. В Теректинском районе в п. Айтиево общая площадь составила 25 га, - рассказал Ерлан Турегелдиев. Из садового общества «Яик» эвакуировали 11 человек. Пожар локализован сегодня, 8 октября, в 10.24 и ликвидирован в 10.53. В ликвидации пожара были задействованы 125 человек, 15 единиц техники и 3 мотопомпы ДЧС ЗКО; 32 сотрудника и 5 единиц техники департамента полиции ЗКО; 20 работников и 3 единицы техники лесхоза; 30 работников и 5 единиц техники добровольного пожарного формирования; 6 работников АО "КТЖ" и пожарный поезд. - Кроме того, 7 октября в 14.50 в районе Байтерек, в п. Озерное горела сухая трава, кустарники и лесной массив на общей площади 150 га. Пожар локализован в 10.32 и ликвидирован в 11.01 сегодня, 8 октября. Из т. Шолпан эвакуированы 30 человек в п. Рубежка, которые расселились у родственников. Сегодня, в 10.00 жители вернулись в свои дома. В ликвидации пожара были задействованы 62 сотрудника и 8 единиц техники ДЧС ЗКО; 10 сотрудников и 4 единицы техники департамента полиции ЗКО; 20 работников и 2 единицы техники лесхоза; 15 работников и 3 единицы техники добровольного пожарного формирования, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Несмотря на то, что пожары ликвидированы, для контроля обстановки в механизированном дозоре находятся 7 человек личного состава и 2 единицы техники в Желаево, 3 человека личного состава и 1 единица техники в п. Озерное и 8 человек личного состава и 1 единица техники в п. Айтиево. Напомним, пожар начался 6 октября в Теректинском районе после чего перекинулся в район Байтерек. Людей призывают помочь в тушении пожара. Из-за сильного огня дым виден в городе, а жители Теректинского района жаловались на едкий запах гари. Вечером 7 октября стало известно, что сельчан эвакуировали в безопасное место. По словам пожарных распространению горения способствовал сильный ветер.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.