Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае

В этом году капитальный ремонт и благоустройство проведут не только на дорогах Аксая, но и в некоторых селах Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали и.о. акима города Доскан Кузенбаев и руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района Дастан Акмамбетов, за счет средств местного бюджета (свыше 200 миллионов тенге) планируется провести капремонт дорог улиц Рабочая и Мостовая. По улице Чингирлауской с прилегающими к ней переулками будет произведен средний ремонт дороги (сумма затрат составит порядка 136 млн тенге).
Арайлым Усербаева
Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае
В этом году капитальный ремонт и благоустройство проведут не только на дорогах Аксая, но и в некоторых селах Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае
Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали и.о. акима города Доскан Кузенбаев и руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района Дастан Акмамбетов, за счет средств местного бюджета (свыше 200 миллионов тенге) планируется провести капремонт дорог улиц Рабочая и Мостовая. По улице Чингирлауской с прилегающими к ней переулками будет произведен средний ремонт дороги (сумма затрат составит порядка 136 млн тенге). По республиканской программе «Ауыл –Ел бесиги» выделяются средства (свыше 1 млрд тенге) на капитальный ремонт 17 улиц Кызылтала (12,6 км дорог). Подрядчик уже определился. Им стала компания «ДСК Приоритет». Также ожидается благоустройство и средний ремонт улиц Западная, Луговая, Степная (подрядчики ТОО «ТОБИ», «Аксайбизнесстрой») и будет завершен капитальный ремонт улицы Аль-Фараби (бывшая Советская). Нужно сказать, что ремонт этой одной из центральных улиц Аксая – переходящий проект. В прошлом году был проложен один слой асфальта, в этом - будет проложен второй. Также будут построены тротуары, установлены дорожные знаки и освещение. Работы выполняет компания «Аксайбизнесстрой». Стоимость проекта (средства районного бюджета) – свыше 500 миллионов тенге. Как отметил и.о. градоначальника Доскан Кузенбаев, готова ПСД на ремонт улиц Трудовая, Заводская в северной части города, Молодежная, Утвинская, Строительный-1 и Строительный-3, ряда улиц в Аралтале. Работы будут производиться по мере финансирования. В прошлом году за счет средств местного бюджета были благоустроены 5 и 10 микрорайоны. Дело встало за 4 микрорайоном, состояние дорог которого оставляет желать лучшего. По словам Кузенбаева, проектно-сметная документация на его благоустройство готова. Сумма затрат – более 500 млн тенге. И если будут выделены эти средства, то 4 микрорайон уже в этом году ждет преображение. Что же до остальных улиц, где еще не проложен асфальт (в том числе и в новых микрорайонах), то в этом году на их ремонт только будет готовиться проектно-сметная документация. А руководитель отдела ЖКХ Дастан Акмамбетов добавил, что по программе «Ауыл –Ел бесиги» за счет республиканского финансирования будут отремонтированы подъездная дорога и три улицы в селе Пугачево (сумма затрат – свыше 400 млн тенге), две улицы в селе Бурлин (355 млн тенге) и три улицы в селе Приуральное (600 млн тенге). Ирина ШУКЛИНА
ремонт дороги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article