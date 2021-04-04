Более 200 миллионов тенге выделено на капремонт двух улиц в Аксае

В этом году капитальный ремонт и благоустройство проведут не только на дорогах Аксая, но и в некоторых селах Бурлинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как проинформировали и.о. акима города Доскан Кузенбаев и руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района Дастан Акмамбетов, за счет средств местного бюджета (свыше 200 миллионов тенге) планируется провести капремонт дорог улиц Рабочая и Мостовая. По улице Чингирлауской с прилегающими к ней переулками будет произведен средний ремонт дороги (сумма затрат составит порядка 136 млн тенге).