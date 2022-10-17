Тепло им обещают дать до 19 октября. В Уральске отопление включат раньше срока Иллюстративное фото из архива "МГ" Отопительный сезон в Атырау начался 15 октября. Накануне «Казинформ» сообщал, что тепло не пришло более чем в 200 домов. В отделе ЖКХ 17 октября сообщили, что отопление не поступило в 244 года.
- По данным на 16 октября, к отоплению подключено 775 домов. До 19 октября оставшиеся 244 дома будут полностью охвачены теплоснабжением, - заверяют в ведомстве.
В отношении руководителей КСК, по чьей вине произошла задержка подключения отопления, обещают принять меры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.