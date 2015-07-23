Более 2000 уральцев уклоняются от уплаты налога на имущество

Об этом сообщили сотрудники городского управления государственных доходов в ходе рейда по адресам должников, передает корреспондент портала «Мой город». - Управлением государственных доходов по городу Уральск с 2013 года и по сегодняшний день в суд было передано 3969 дел на сумму 130 млн 749 тысяч тенге, - рассказала руководитель отдела разъяснений налогового законодательства УГД по г. Уральску Самал АХМЕТОВА. - Из них по 1678 материалам взыскано 42 млн тенге. Для обеспечения поступления в бюджет налога на транспортные средства, налога на имущество и земельного налога с физических лиц, по сокр