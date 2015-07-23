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Социум

Более 2000 уральцев уклоняются от уплаты налога на имущество

Об этом сообщили сотрудники городского управления государственных доходов в ходе рейда по адресам должников, передает корреспондент портала «Мой город». - Управлением государственных доходов по городу Уральск с 2013 года и по сегодняшний день в суд было передано 3969 дел на сумму 130 млн 749 тысяч тенге, - рассказала руководитель отдела разъяснений налогового законодательства УГД по г. Уральску Самал АХМЕТОВА. - Из них по 1678 материалам взыскано 42 млн тенге. Для обеспечения поступления в бюджет налога на транспортные средства, налога на имущество и земельного налога с физических лиц, по сокр
Marat
Более 2000 уральцев уклоняются от уплаты налога на имущество
Об этом сообщили сотрудники городского управления государственных доходов в ходе рейда по адресам должников, передает корреспондент портала «Мой город».
IMG_0198
IMG_0198
 - Управлением государственных доходов по городу Уральск с 2013 года и по сегодняшний день в суд было передано 3969 дел на сумму 130 млн 749 тысяч тенге, - рассказала руководитель отдела разъяснений налогового законодательства УГД по г. Уральску Самал АХМЕТОВА. - Из них по 1678 материалам взыскано 42 млн тенге. Для обеспечения поступления в бюджет налога на транспортные средства, налога на имущество и земельного налога с физических лиц, по сокращению задолженности и своевременному исполнению судебных актов по взысканию задолженности 21 июля текущего года был утвержден план совместной работы между департаментом налогового законодательства УГД по юстиции ЗКО и УГД по г. Уральск по вопросам исполнения судебных актов. Согласно этому плану регулярно проводятся совместные рейды, один из которых прошел сегодня, 23 июля. Как пояснили налоговики, больше всего задолженности у населения по налогу на транспорт. К сожалению, большинство налогоплательщиков не погашают задолженности, даже получив предписание от судебного исполнителя. Как отметили представители управления госдоходов, за несвоевременную уплату налогов за каждый день просрочки платежа начисляются пени, и в целях взыскания налоговой задолженности на собственность: транспорт, имущество и земельные участки применяются меры принудительного взыскания налоговой задолженности в судебном порядке. Кроме того, физические лица, не погасившие налоговую задолженность, не смогут выехать за пределы Республики Казахстан. - Сегодня нами проводился очередной рейд по адресам должников, которые не платят налоги на имущество, транспортное средство, земельные участки и другую недвижимость, - пояснила судебный исполнитель департамента юстиции ЗКО Татьяна ТОЛСТОВА. - В рамках этого рейда мы вручили уведомления и повестки о явке к судебному исполнителю. Если человек не оплачивает налоги, судебный исполнитель имеет право наложить арест на его движимое или недвижимое имущество.
налоги долги

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