Фонтану на площади Первого Президента в Уральске требуется капитальный ремонт

Городские власти объяснили, с чем связана задержка в его восстановлении.

В акимате Уральска прокомментировали ситуацию вокруг неработающего фонтана на площади Первого Президента в микрорайоне Астана. Городские власти объяснили, с чем связана задержка в его восстановлении.

По данным акимата города, летом этого года фонтан вышел из строя из-за технической неисправности. Специалисты провели обследование объекта и пришли к выводу, что простым текущим ремонтом проблему не решить - сооружению требуется полноценная реконструкция.

-В соответствии с действующим законодательством для проведения капитального ремонта необходимо разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение государственной экспертизы и предусмотреть соответствующее финансирование. После завершения всех предусмотренных процедур будут выполнены работы по капитальному ремонту и восстановлению фонтана, - сообщили в акимате.

В ведомстве заверили, что понимают обеспокоенность уральцев и держат данный вопрос на контроле.

Ранее редакция «МГ» писала о том, что жители Уральска возмущены плачевным состоянием фонтана на площади Первого Президента. По словам горожан, фонтан превратился в болото с грязной зелёной водой, илом и бытовым мусором, став рассадником комаров. Помимо заброшенного фонтана, уральцы жаловались на разрушающуюся брусчатку и отвалившуюся облицовочную плитку на парапетах. Тогда в акимате отчитались, что провели уборку и очистили чашу от накопившихся отходов, а к восстановлению механизма обещали приступить после выделения финансирования.