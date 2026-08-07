Часть Уральска временно останется без горячей воды: список улиц

АО "Жайыктеплоэнерго" предупреждает жителей Уральска об отключении горячей воды и гидравлических испытаниях. Подготовка к работам стартует 10 августа, а сами испытания магистралей (№ 2, 3, 4, 5, 8) и внутриквартальных сетей под давлением до 16 атмосфер начнутся 11 августа с 09:00.

Какие районы и улицы подпадают под отключение:

Улицы А. Черекаева, Х. Доспановой, А. Кердери, М. Маметовой, Т. Масина, А. Молдагуловой, Локомотивная, У. Громовой, Оракбаева, Айталиева и проспект Абая;

Микрорайоны: Северо-Восток, Строитель, 4, 5, 6 и 7-й микрорайоны;

Районы завода"Зенит", завода "Омега", ЖД вокзала, СОШ №22, СОШ №31, Пивзавода, Детской больницы, Автопарка и магазина "Айгуль".

На время проверок потребители обязаны отключить внутренние системы отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления. Категорически запрещено находиться и выполнять любые работы вблизи теплотрасс и тепловых колодцев.

При обнаружении порывов или утечек горячей воды горожан просят немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы: 24-04-08 или 24-01-63.

Участки сетей, успешно прошедшие гидравлические испытания, будут подключать к горячему водоснабжению досрочно.