Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Воспитательницу обвинили в избиении полуторагодовалого ребенка в Атырау

Мать полуторагодовалого ребенка из Атырау заявила о жестоком обращении в детсаду со стороны ранее судимой воспитательницы
Арайлым Усербаева
Воспитательницу обвинили в избиении полуторагодовалого ребенка в Атырау
Ребенок / © unsplash.com

Инцидент произошел в одном из частных детских садов Атырау. На видеозаписи, предоставленной матерью полуторагодовалого ребенка, видно, как во время тихого часа воспитатель применяет физическую силу к детям. После обращения женщины полиция возбудила уголовное дело.

По словам матери ребенка Жазиры Габиденовой, она заметила на теле полуторагодовалого сына ссадины и небольшие гематомы, которые, по ее мнению, могли появиться в результате жестокого обращения. После просмотра записей с камер видеонаблюдения ее опасения подтвердились: на кадрах, как утверждает женщина, воспитательница несколько раз поднимает руку на детей, пытаясь уложить их спать. После этого мать обратилась с заявлением в полицию.

Главный баннер

Кроме того, Жазира Габиденова сообщила, что данная воспитательница детского сада ранее была судима за мошенничество. Однако официального подтверждения этой информации получить от правоохранительных органов нам не удалось. 

-По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Все лица, причастные к данному правонарушению, доставлены в отдел полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Между тем, в городском отделе образования уточнили, что данный детский сад является частным дошкольным учреждением и не получает государственный заказ. По словам заместителя руководителя городского отдела образования Зарины Абдрахмановой, в связи с этим садик не проходил проверки комиссии, проводившиеся в рамках контроля за организациями, получающими государственное финансирование.

детский сад воспитательница

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article