Более 21 тысячи призывников: в Минобороны рассказали об итогах весенней кампании

Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov.

Министерство обороны РК подвело итоги прошедшей весенней призывной кампании. На срочную воинскую службу в различные структуры Вооруженных сил и воинские формирования Казахстана за этот период было направлено свыше 21 тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

Распределение новобранцев по ведомствам выглядит следующим образом:

Вооруженные силы: более 11 000 человек;

Национальная гвардия: свыше 7 000;

Пограничная служба КНБ: около 2 000;

Министерство по чрезвычайным ситуациям: порядка 400;

Служба государственной охраны: 300 новобранцев.

В этом году процесс стал максимально прозрачным и технологичным. В ведомстве подчеркивают, что цифровизация значительно упростила взаимодействие с призывниками.

- Повестки о призыве направлялись гражданам посредством SMS-сообщений и уведомлений в личном кабинете на портале eGov. Предоставление отсрочек и освобождение от призыва осуществлялись в автоматическом режиме, - говорится в сообщении.

Помимо автоматизации, в регионах велась активная информационная работа. Представители местных органов военного управления регулярно проводили встречи с родителями и призывниками, разъясняя тонкости законодательства.

- По телефонам горячей линии, в ходе личных приемов граждан и информационно-разъяснительных встреч призывники и их родители получали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы, - подчеркнули в Минобороны.

В министерстве напомнили о социальных гарантиях для тех, кто проходит срочную службу. Солдатам предоставляются кредитные каникулы, а также право на поступление в вузы по государственным грантам без учета результатов ЕНТ. Кроме того, за время службы военнослужащие могут освоить востребованные рабочие специальности в учебных центрах, что поможет им быстрее адаптироваться на рынке труда после увольнения в запас.