По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, 22 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории города за сутки зарегистрировано 31 мелкое дорожно-транспортное происшествие. Так, 22 февраля в 13.50 20-летний водитель за рулем ВАЗ 21093 в микрорайоне Береке не учел погодные условия и столкнулся со стоящим перед ним автомобилем марки Yutong. В тот же день 21-летний водитель, управляя автомобилем марки Volkswagen Tiguan, на перекрестке улиц Абая и Махамбета столкнулся с автомобилем Kia Rio. - В связи с тем, что на проезжей части из-за неблагоприятных погодных условий образуются наледи, водителям рекомендуется не превышать скорость при управлении автомобилем и быть внимательными, учитывая при этом метеорологические условия, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.