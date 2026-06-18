Речь идет о 26 июня 2026 года.

В Казахстане наблюдается большой интерес к регистрации брака на красивую дату - 26.06.2026 года. Приём заявлений завершился 11 июня, и за это время будущие молодожёны подали более 4 тысяч заявок, сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Необычное сочетание цифр традиционно привлекает пары, которые хотят сыграть свадьбу в особенный день. Больше всего заявлений поступило из Алматы - 830. На втором месте Астана, где зарегистрировано 740 заявок. В Шымкенте желание зарегистрировать брак 26 июня выразила 141 пара.