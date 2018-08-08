Иллюстративное фото с сайта видеокамеры.com.ua По словам акима Бурлинского района Санжара АЛИЕВА, в районе ведется работа по установке дополнительных видеокамер по направлению «безопасный город». Во дворах жилых домов на сегодня установлено более 40 камер в шести КСК, на объектах малого и среднего бизнеса установлены более 50 камер. Работа по установке камер продолжается. - Для удобства населения при формировании очередей и прозрачности движения очередей в детских садах начата автоматизация процесса. Из районного бюджета выделено 9,4 млн тенге, по итогам проведенного конкурса определена подрядная организация ТОО «IT Factori». На сегодня ведутся работы, завершение планируется в августе этого года, - рассказал Санжар АЛИЕВ. Также Санжар АЛИЕВ рассказал, что в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» во всех государственных органах, начиная от акимата и заканчивая библиотеками, устанавливаются уголки самообслуживания для граждан, желающих получать государственные услуги в электронном формате через портал «электронного правительства». Жители при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) смогут получить государственные услуги в электронном формате. Аналогичные пункты организованы во всех сельских округах, на сегодня стабильно работают пункты общественного доступа в селах Бурлин, Пугачево, Кентубек, Канай и Жарсуат. - В остальных округах скорость интернета пока низкая. Прорабатываем вопрос улучшения интернет-связи в сельских округах иустановить интернет со скоростью не менее 30М/Бит в секунду. Также по аналогии с г.Уральск начаты работы по реализации проекта «Доступный акимат». В настоящее время проводятся соответствующие работы, устанавливаются компьютеры, - пояснил Санжар АЛИЕВ. В целях улучшения цифровой грамотности населения с 1 июня по 5 августа были организованы компьютерные курсы для населения. Обучено 424 человека.