Одна из строительных компаний – ТОО «Марасант» не согласилась с условиями конкурса по государственным закупкам. Из-за этого финансирование объекта не производилось. Сейчас подрядная организация ТОО «Альтаир» продолжила строительство. Всю зиму территорию интерната пришлось охранять и убирать здесь снег. - Сейчас стройка расконсервирована. Объект очень интересный. Здесь будут расположены под одной крышей три спортзала и еще спортплощадка на улице. В интернате будут жить сто пятьдесят воспитанников, - отметил директор подрядной организации ТОО "Альтаир" Сергей Потиченко. Сейчас дети, обучающиеся в спортивном интернате, проводят тренировки на различных аренах города. Для этого используют транспорт и оплачивают аренду помещений. На аренду приспособленного здания ежегодно из бюджета выделяется 57 миллионов тенге. После ввода в эксплуатацию нового спортивного интерната эти статьи расходов исчезнут. - Наша компания не впервые строит социальные объекты – школы и спортивно-оздоровительные комплексы. Мы понимаем ответственность. Здесь будут заниматься одаренные в спорте дети. Поэтому вкладываем в работу свою душу, - говорит начальник участка Рамиль Ишмаков. Новая школа-интернат для одаренных в спорте детей строится неподалеку от физкультурно-оздоровительного комплекса "Орал" в поселке Деркул. Территория составляет четыре с половиной гектара. Стоимость проекта – порядка 1,5 миллиарда тенге. Комплекс рассчитан на 250 человек. Из них 150 человек получат постоянное место жительства в интернате. Подрядной организацией является ТОО "Альтаир". По словам руководителя подрядной организации Сергея ПОТИЧЕНКО, компания начала работу в июле 2018 года. Стоимость проекта - около 1,3 млрд тенге. Да данный момент окончено 30% строительства. Данный спорткомплекс будет первым типовым зданием по западному региону.