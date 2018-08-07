По данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается дождь с грозой, днем +31, ночью +18 градусов. В Атырау также ожидается дождь с грозой, +35 днем и +25 ночью. В Актобе переменная обласность, 33 градуса тепла днем и +18 ночью. В Актау ожидается солнечная погода. Днем столбик термометра поднимется до +32, ночью +25.