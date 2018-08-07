Проект «Инфо-донор» реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан» в центре крови при поддержке управления здравоохранения Атырауской области. В течение одного месяца действия программы «Инфо-Донор» 656 человек прошли электронную регистрацию, выразив желание стать донорами. По результатам анализов, из них 473 подошли для переливания крови. Программа «Инфо-донор» автоматически определяет и регулирует маршруты доноров по удостоверению личности от отдела регистрации в лабораторию предварительной экспертизы, затем от приёма терапевта до комнаты для сдачи крови. Донор проходит по всем указанным направлениям, регистрируется во всех отделах, после чего информация о доноре уже содержится в базе данных в электронном виде. - Запуск этой программы упростил нашу работу. Специалисты, в срочной форме принимая следующего донора, определяют их анализы и отправляют на сдачу крови. Результаты анализов донора, ход работы систематически находятся под контролем. Это также позволяет сэкономить время, - сказал директор центра крови г.Атырау Жангирхан Бахонов. С помощью данной программы донор, зарегистрированный в Атырауской области, через удостоверение личности также может стать донором в других городах Казахстана, где уже внедрена подобная программа.Камилла МАЛИК